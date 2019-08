Madesimo | 24enne grave dopo essere caduto in un dirupo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Valentina Dardari Si è lanciato per non finire schiacciato da un albero che stava tagliando con il fratello. Di lavoro fa il boscaioloincidente sul lavoro questa mattina a. Un boscaiolo di 24 anni ha scelto istintivamente di lanciarsi in unpur di non venire travolto dall’albero che stava tagliando insieme al fratello. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è ora ricoverato in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta questa mattina, martedì 6 agosto, a, nota località sciistica della Valchiavenna, in provincia di Sondrio. L’incidente si è verificato in Val Febbraro, nella località Cascate, pocole 9. L’allarme è stato dato verso le 9,20. Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi, un elicottero e il personale sanitario a bordo di una ambulanza. Sul luogo della tragedia anche i Vigili del fuoco e ...