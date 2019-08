Formiche velenose in slow motion : Questione di un attimo: a una formica basta un istante per pungere e iniettare una dose sufficiente di veleno in una preda. Ce lo dimostra, e per la prima volta in maniera estremamente ravvicinata, Adrian Smith, biologo del North Carolina Museum of Natural Sciences, con un esperimento tutto particolare: una serie di riprese in slow motion di punture osservate in primo piano e dall’interno, come se ci trovassimo dentro la vittima. Come ha ...