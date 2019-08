Ferrari - Ancora un trimestrale in crescita

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il simbolo dellasui mercati borsistici è Race, corsa in inglese, e mai scelta fu più indovinata guardando alle performance "non sportive" del Cavallino Rampante. La Casa di Maranello non sta certo regalando soddisfazioni ai propri tifosi nel campionato di Formula Uno ma sul fronte finanziario sta continuando a macinare record su record. A dimostrarlo è l'ultimaal 30 giugno, chiusa con l'ennesimaper tutti i principali parametri: consegne, ricavi e utili.Le 8 cilindri spingono le consegne. In dettaglio, nel secondo trimestre le consegne si sono attestate a 2.671 unità, l'8,4% in più rispetto al pari periodo dell'anno scorso grazie principalmente al +12,3% messo a segno dalla famiglia di modelli a 8 cilindri. A tal proposito da Maranello spiegano che laè stata sostenuta "dalle robuste consegne dellaPortofino e della ...

