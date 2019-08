“Passiamo inosservate?” Le Donatella sfondano ogni tabù | nude nell’ultimo scatto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) In genere postano frasi profondissime mostrando le parti più conturbanti di loro, ma non è questo il caso: questa volta è l’ironia a far da padrona… e finalmente! Parliamo ancora de Le, le due sorelle più note e apprezzate del momento in tv e sui social. Belle a dir poco e con un’energia stratosferica, le gemelle Provvedi riescono sempre a contagiare tutti con la loro simpatia ed esuberanza. Spesso e volentieri, admodo, Silvia e Giulia amano far dono ai loro fan anche di foto decisamente sexy. Esaltate da un outfit grintoso, le due cantanti si sono così mostrate di recente indossando delle maglie completamente trasparenti. Il risultato hot ha mandato in visibilio l’intero popolo di Instagram che le segue sempre con assiduità e affetto. Dal sorriso nettamente contagioso, Giulia e Silvia Provvedi conquistano tutti anche grazie alla loro innegabile bellezza. Le, ...