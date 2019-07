Fumare in spiaggia 2019 | divieto e importo multe Quando è consentito

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 30 luglio 2019)inIl fumo inè un argomento caldo in questo periodo. In molti si domanderanno cosa dice la legge in proposito,, quali sono i divieti e lein gioco. Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su cosa dice la legge sulla possibilità di portare il cane in, clicca qui.in: qual è il contesto attuale e la legge vigente Occorre fare un po’ di chiarezza circa un argomento, quello della possibilità diin, sicuramente controverso e per alcuni versi incerto. In effetti se la scelta della località di vacanza ricade su un luogo di mare, sarà opportuno fare attenzione a come comportarsi, nel caso si sia fumatori incalliti. Il contesto attuale è infatti caratterizzato da Comuni che, già a partire dall’estate dell’anno ...

We_Pesaro : RT @comunepesaro: A Pesaro dal 15 luglio è in vigore il divieto di fumare lungo la battigia e in acqua fino a 200 metri dalla riva. In tutt… - comunepesaro : A Pesaro dal 15 luglio è in vigore il divieto di fumare lungo la battigia e in acqua fino a 200 metri dalla riva. I… - illbethereharry : sole bel mare voi direte in spiaggia a prendere il sole io vi dico in una mansarda a fumare bong che gioventù bruciata -