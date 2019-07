Ecco il notebook più piccolo al mondo | un “ThinkPad” che sta fra due dita

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Quanto dovrebbe essereil vostro computer ideale? Ci sonoche pesano 900 grammi e hanno uno spessore di poco superiore a 1 centimetro. Se non vi basta, potete farvi la punta alle, indossare un binocolo e costruirvi “ThinkTiny”, quello che è già stato battezzato il ThinkPad piùdel. A crearlo ci ha pensato Paul Klinger, un appassionato smanettone abile con l’elettronica e i cacciaviti di precisione, che ha preso spunto da uno deipiù iconici della storia dell’informatica e ne ha realizzato una miniatura. Lo schermo è piùdi quello di uno smartwatch: misura 128 x 64 pixel, però promette una buona qualità dell’immagine dato che è fabbricato con tecnologia OLED. Funziona davvero, come tutto il resto dell’elettronica, che comprende una batteria da 300 milli Ampere per ora e un microcontroller Arduino. C’è ...

