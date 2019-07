L’ex boss Felice Maniero fa il guru anti-plastica e fa la predica al governo | “Fate un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Lo chiamavano “Faccia d’angelo”, per via dei capelli biondi. Era un bandito sanguinario. Da detenuto è fuggito più volte, venne tradito l’ultima volta dall’acquisto di uno yacht e davalle telecamere lanciò un messaggio subliminale: “Ciao mamma”. Quando capì che non sarebbe più scappato, decise di evadere nel modo più facile: cominciò a collaborare, consegnò la sua banda a poliziotti e magistrati, probabilmente tenne nascosti da qualche parte un bel po’ di quattrini. E così nel 2010 tornò libero., il capo della Mala del Brenta, riconosciuta per sentenza come una struttura mafiosa operativa in Veneto, adesso ha deciso di fare il. Un venditore che si camuffa da giornalista d’inchiesta. Registra un video di 19 minuti, legge i dati di una ricerca di Orb Media (un’organizzazione no profit di Washington) diffusi un anno e mezzo fa e ...

