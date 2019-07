Windows 10 | in arrivo la nuova Area Windows Ink

Fonte : surface-phone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pochi giorni fa, con un aggiornamento cumulativo per gli Insider nel ramo Release Preview, Microsoft ha reso disponibile laInk su10 May 2019 Update. Completamente rinnovata Precedentemente, tramite l’icona penna sulla Taskbar, si apriva una finestra grande (simile al centro notifiche) con diverse funzionalità. Adesso è più compatta e presenta i seguenti cambiamenti: Ora è una piccola barra e sono presenti gli effetti del Fluent Design. Attualmente sono disponibili solo due opzioni: Whiteboard e Cattura schermo intero. Tramite il menu “…” è possibile avere ulteriori informazioni sulla penna. Insu10 May 2019 Update Laversione dell’Ink è stata introdotta poco più di un mese fa nella build 18917 di10 20H1. La scorsa settimana, con la build 18362.264 (KB4505903), ha fatto debutto su ...

