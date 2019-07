Messina | via libera a piano regolatore del porto

Strage di via D'Amelio : indagati a Messina ex pm Palma e Petralia per depistaggio : C'è una svolta nell'inchiesta sulla morte del giudice Paolo Borsellino, avvenuta il 19 luglio del 1992 in seguito ad un attentato di stampo terroristico-mafioso. Come si ricorderà, nei pressi del palazzo dove abitavano Maria Pia Lepanto e Rita Borsellino (rispettivamente madre e sorella del giudice) vennero piazzati ben 90 chilogrammi di esplosivo. Erano le 16:58 di domenica quando, improvvisamente, un tremendo boato scosse tutta la zona: ...