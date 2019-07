Le capre non sono stupide e si emozionano come noi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Anna Muzio Secondo una ricerca ingleseanimali empatici in grado di avvertire sensazioni di gioia e tristezza Capra, caprone,tta, se proprio vogliamo essere carini. Quante volte abbiamo sentito questi epiteti per descrivere una persona non proprio colta e raffinata? C'è chi ne ha fatto una bandiera, un grido di battaglia. Ma leproprio così ottuse? In realtà no. Già vari studi in passato hanno rilevatosiano animali sociali, gregari e piuttosto intelligenti. Ora un nuovo lavoro pubblicato su Frontiers of Zoology ad opera di un gruppo di studiosi capitanato da Luigi Baciadonna della Queen Mary University di Londra dimostra pure che riescono a percepire le emozioni espresse tramite le loro voci. Suoni che all'uomo si presentano con differenze minime. Siamo portati a pensare che la comunicazione vocale sia una prerogativa umana, ma non è proprio così. ...

