Haftar punta su Tripoli; “E’ l’ora zero” Al Sarraj | il generale è armato da Francia

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 20 luglio 2019) Il Governo di accordo nazionale libico diesprime preoccupazione per le notizie diffuse dall'Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal maresciallo Khalifa, di un attacco finale contro la capitale. Inoltre, l'Lna ha annunciato di aver preso il controllo del campo militare di Yarmouk, a sud di, in precedenza gestito dalle unita' del governo di accordo nazionale di Fayez al. "Dopo aver controllato il perimetro del campo, un drone turco ha cercato di bombardare le postazioni dell'esercito a Tarhouna, ma la nostra difesa aerea lo ha costretto a far ritorno presso l'accademia di Misurata, da dove era decollato", ha affermato il portavoce dell'Lna, Khaled al Mahjoub. E così le forze militari delcirenaico hanno annunciato "l'ora zero" nella loro offensiva per prendere la citta'.L'esecutivo di Fayez al Serraj si dice pronto a respingere con ...

