Concorsi Asp Catania | pubblicata la delibera per assumere Infermieri e Oss

leggioggi

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nell’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Provincialeè statalan. 853 dell’11 Luglio 2019 per l’assunzione di 397e 227 Oss tramite procedure di mobilità regionali e interregionali e un concorso pubblico. In questo articolo approfondiamo posti, requisiti e prove di selezione per iAsp. Tutti iperAsp: 397L’Azienda Sanitaria Provincialeha indetto una procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio e un conseguente concorso pubblico per la copertura di 397 posti di Infermiere con categoria D. Leggi laASPPosti a disposizione I posti per le procedure di mobilità sono suddivisi tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione Sicilia in questo modo: 118 all’Asp; 32 all’ASP Enna; 34 all’ASP ...

81Cono : Reggio Emilia: all’ASP di Luzzara bando per formazione graduatoria di OSS - Tele_Nicosia : Sanità, verranno banditi due concorsi per riportare in Sicilia circa 1.600 persone, 61 posti per l’Asp di Enna… - FilippoCicogna : RT @PremiLetterari: Scadenza 19/07/2019 Festival dei due parchi: concorso letterario per poesie (opere edite e inedite) con premi in denaro… -