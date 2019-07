Benvenuto in Italia Xiaomi Mi A3 | buone specifiche ed ottimo prezzo

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Annunciato per l'lo smartphone Android OneMi A3, un device di fascia media con alcunetecniche davvero niente male, come nel caso della tripla fotocamera posteriore che scandisce il suo dorso. Il dispositivo ospita uno schermo AMOLED da 6.088 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) in formato 19,5:9 e notch a goccia per l'alloggio della fotocamera frontale da 32MP (apertura f/2.0 e pixel da 1,6 µm con tecnologia Super Pixel 4-in-1). Il dispositivo è spinto dal processore Snapragon 665 (octa-core Kryo 260 con clock massimo di 2.0GHz), 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. LoMi A3 è dotato di connettività Wi-Fi 802.11 ac dual-band, supporto DualSIM, Bluetooth 5.0, LTE, IrDA, radio FM, USB-C 2.0, jack per le cuffie da 3.5mm, GPS con GLONASS e batteria da 4030 mAh (ricarica rapida a 18W, nonostante l'alimentatore in dotazione arrivi a 10W). ...

