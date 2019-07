Ambiente | l’idea di un libraio salernitano | un libro in cambio di una bottiglia di

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Unadi plastica indi un: l’iniziativa di Michele Gentili,di Polla, un piccolo centro in provincia di Salerno, ha suscitato molto interesse tra i suoi concittadini, puntando i riflettori su un problema, come quello dell’inquinamento ambientale, di stringente attualità. Per promuovere una maggiore consapevolezza sull’argomento, soprattutto tra i più giovani, Michele ha ideato il progetto “Non rifiutiamoci unsospeso”, attualmente protagonista di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, con l’obiettivo di farne un’iniziativa modello da replicare nelle scuole italiane: se si ha unadi plastica o una lattina da buttare, non si fa altro che andare in libreria e consegnarla, ricevendo inun buonda leggere. Lattine e bottiglie di plastica si accumulano tutti i giorni e spesso, purtroppo, finiscono nei ...

