Traffico Roma del 17-07-2019 ore 20 | 00

(Di mercoledì 17 luglio 2019) MOLTO INTENSO ILIN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA NOMENTANA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LAFIUMICINO SINO ALLO SVINCOLO APPIA CODE IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E A SEGUIRE NELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DA PONTE DELLE VALLI SINO AL BIVIO PER LAL’AQUILA. LUNGHE CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. CODE ANCHE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA. LAVORI NOTTURNI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. DALLE 21.00 CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA IN DIREZIONE SALARIA. PER LE PROVENIENZE ...

