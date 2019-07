Sicurezza | assessore Verona | ‘teniamo monitorati i quartieri’

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019), 17 lug. (AdnKronos) – Ai controlli a tappeto e i daspo urbani nei quartieri funzionano. A dimostrarlo sono i risultati delle ultime verifiche fatte dagli agenti, l’altra sera, tra Veronetta, Borgo Venezia e San Michele. Nessun bivacco o situazione anomala è stata riscontrata dalla Polizia locale, a distanza di 3 mesi dall’ultimo bilancio che riassumeva il lavoro di un anno, con centinaia di interventi e 88 daspo nelle stesse zone, ma anche numerose violazioni per bivacco e stato di ubriachezza.Su segnalazione gli agenti sono intervenuti anche lungo lo scalone XVI Ottobre di Veronetta, trovando solo alcune persone straniere, risultate residenti nella stessa via. Anche gli esercizi commerciali, oggetto di ordinanze restrittive del sindaco, sono risultati regolarmente chiusi. Accertamenti sono stati condotti anche in alcuni appartamenti Agec della ...

