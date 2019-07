L’Agcom approva le linee guida per i drive test sulla qualità del servizio dati mobile

tuttoandroid

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’Agcom ha ufficialmenteto quelle che ha definito come leper la definizione delle campagne di misure sul campo ovverosia deidelladelin mobilità per la campagna 2019 con la determinazione N. 17/19DTC. Su cosa vertono le novità e cosa, nel concreto, cambia per i consumatori dopo … L'articolo L’Agcomleper idelproviene da TuttoAndroid.