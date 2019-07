Campagna Coop | 5% sconto a chi ha la card Rdc

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Una promozione solidale, un modo per venire incontro a chi si trova in condizioni quotidiane di difficoltà sfruttando lo strumento che attualmente è in vigore. E’ lache vedrà riconoscere in tutte leerative di consumatori presenti in Italia – una rete di oltre 1100 punti vendita – unoulteriore pari a un 5% sulla spesa effettuata a chi si presenta con ladel reddito di cittadinanza. Stando agli ultimi dati presentati dall’Inps, una platea di circa 840 mila nuclei familiari pari a un potenziale di circa 2 milioni di persone, per il 60% residenti al Sud. Perun investimento “stimato di oltre 7 milioni di euro all’anno, in linea con analoghe operazioni precedenti”. La carta del reddito di cittadinanza, infatti, “si inserisce nel percorso di carte di solidarietà a ...

