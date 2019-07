Mondiali Gwangju 2019 | il programma di domani mercoledì 17 luglio Orari | tv e streaming

Mondiali di nuoto 2019 – Il Setterosa trionfa ancora : battuto il Giappone a Gwangju : Il Setterosa trionfa anche nella seconda sfida ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: battuto il Giappone Il Setterosa esce vincente anche dalla seconda sfida ai Mondiali di nuoto 2019. A Gwangju, sotto l’incessante pioggia che ha infastidito le atlete, le azzurre della pallanuoto hanno trionfato contro il Giappone per 7-9. Una gara non troppo soddisfacente per le italiane, un po’ contratte oggi in vasca in questo secondo match ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia sesta con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i giovani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Niente medaglie nella 10 km ma Paltrinieri e Sanzullo volano a Tokyo 2020 : In fondo era l’obiettivo principale, qualificare due atleti a Tokyo 2020 e averlo centrato al termine di una 10 km durissima basta e avanza a consolare il clan azzurro per aver mancato il podio nella gara più attesa dell’intero Mondiale, la 10 km di fondo. Gregorio Patrinieri chiude sesto e Mario Sanzullo strappa un nono posto fondamentale per la sua carriera che sarà impreziosita dalla partecipazione olimpica; c’era da entrare ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia e l’ARGENTO inedito nell’highlight. Grande prova delle azzurre a Gwangju : La medaglia d’argento della novità, la medaglia d’argento tanto attesa. Arriva dall’inedita finale dell’highlight routine il primo podio mondiale per l’Italia a squadre nella rassegna iridata 2019 di Nuoto sincronizzato. A Gwangju, Corea del Sud, in una specialità non olimpica che vedeva l’assenza di Russia, Cina e Giappone, la compagine tricolore ha saputo cogliere l’occasione, concedendo il bis dopo ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia quinta con gli USA con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (martedì 16 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Una giornata particolarmente intensa quella che si prevede martedì 16 giugno. La notte italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico, tenendo conto dei tuffi in cui il Bel Paese ha voglia di sbloccarsi dallo zero nelle medaglie, senza dimenticarci del nuoto sincronizzato nel quale la compagine del Bel Paese va a caccia di un riscontro prestigioso. Ci sarà anche il Setterosa che ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia ottava con l’argento di Minisini-Flamini : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia undicesima : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri e il progetto fondo : è il D-Day : Ci siamo, dunque. La sfida senza ritorno è arrivata: Gregorio Paltrinieri è già nella leggenda del Nuoto e dello sport italiano: ha vinto e rivinto praticamente tutto, due titoli Mondiali, uno olimpico, gli Europei e, dopo Budapest 2017 aveva bisogno di nuovi stimoli da trovare in un suo vecchio pallino: le acque libere. Il primo da convincere in questa nuova avventura è stato il tecnico di Paltrinieri, Stefano Morini che finge di ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (lunedì 15 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Lunedì 15 luglio andrà in scena la quarta giornata di gare ai Mondiali 2019 degli sport acquatici, si entra nel vivo a Gwangjiu (Corea del Sud) dove debutterà anche la pallanuoto con il torneo maschile. Si parte nella notte italiana il sincro 3 m femminile e con il nuoto sincronizzato, poi in mattinata Giorgio Minisini e Manila Flamini andranno a caccia della medaglia nel duo misto: i Campioni del Mondo devono difendere il titolo conquistato due ...

DIRETTA Mondiali NUOTO 2019 GWANGJU/ Bruni è bronzo! Streaming video e tv : DIRETTA MONDIALI di NUOTO 2019 GWANGJU Streaming video e tv: proseguono le gare in Corea del Sud, oggi abbiamo soprattutto la 10 Km di fondo femminile.

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia nona : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina al comando davanti alla Russia. Italia nona : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...