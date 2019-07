Spunta una scorciatoia di Google Traduttore nella schermata Recenti di Android Q

Salvini : "Non vado in Aula a parlare di fantasie". E Spunta una mail di Savoini : "Parlo di vita reale. Lascio che le indagini facciano il loro corso, con la massima tranquillità". Così Matteo Salvini, riguardo all'ipotesi di riferire in Parlamento sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. "Io vado in Aula a parlare di cosa succede realmente, non di supposizioni e fantasia. C'è un'indagine? Viva l'indagine! Facciano in fretta", ha poi aggiunto il leader della Lega parlando con i giornalisti a Ferrara. ...

Il Roma – James Rodriguez - il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo : Spunta una data ‘X’ : Il Roma – James Rodriguez, il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo: James Rodriguez, il Napoli affretta i tempi e Il Real Madrid apre al prestito del giocatore. Ma con obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis insiste per un prestito con diritto. È questo l’ ultimo nodo da sciogliere per arrivare al fantasista colombiano. Una differenza di vedute che Giuntoli, in queste ore a Madrid, cercherà di eliminare. Intanto, ...

De Ligt alla Juventus : Spunta una telefonata a Sarri : Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza…“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da ...

Velletri - adesso Spunta un serpente in tribunale - Video : Un enorme serpente verde è apparso nel tribunale di Velletri. Il rettile ha cercato pi volte di attaccare i vigilantes. Ora non si sa dove sia finito. Sono le nove circa del mattino e ad attendere i vigilantes, addetti all’apertura degli uffici al pubblico del tribunale di Velletri, c’è un enorme serpente verde. Venerdì scorso gli uomini della sicurezza stavano svolgendo le normali operazioni, una volta arrivati all’Unep (ufficio ...

Nomine Ue - Conte : “Prossimo presidente Commissione? Vorrei fosse una donna”. E Spunta nome ministra Difesa tedesca : Le parole di Giuseppe Conte all’entrata del Consiglio Ue, alle 11, poi rinviato alle 14, hanno aperto un nuovo spiraglio nelle contrattazioni per la nomina del prossimo presidente della Commissione europea: la formula degli Spitzenkandidaten “non può prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. Poi, a chi gli ha chiesto chi vorrebbe vedere alla presidenza della Commissione Ue ha riusposto: “Confesso che ...

Perugia - rissa tra stranieri in mezzo alla gente : Spunta una pistola : Federico Garau Sono in 3 a riportare ferite di arma da taglio, più serie le lesioni di uno degli albanesi coinvolti. "Si rincorrevano con coltelli e pistole", racconta una testimone: in 3 si trovano ora nel carcere Capanne Violenta rissa tra stranieri avvenuta a Ponte San Giovanni (Perugia) durante la serata dello scorso sabato. Sono all'incirca le 19:30 quando all'altezza di via della Scuola, e nelle vicinanze di un negozio gestito ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : la Germania la Spunta d’esperienza! Una grande Romania sconfitta 4-2 in semifinale : Una prima semifinale davvero spettacolare in quel di Bologna per gli Europei Under 21 di Calcio. La Germania campione in carica della manifestazione la spunta d’esperienza: al termine di un incontro ricco di emozioni, nel quale i teutonici hanno rischiato tantissime volte di perdere, alla fine la Romania esce sconfitta per 4-2. Protagonisti i calci piazzati per i tedeschi: due gol per parte per Waldschmidt ed Amiri, mentre per i rumeni ...

Spunta una sua mail privata! Smascherato Marco Carta : Per il cantante lanciato da Amici e vincitore del Festival di Sanremo arriva un’altra bordata da parte di Selvaggia Lucarelli, la blogger e giornalista per Il Fatto Quotidiano con cui Carta già aveva avuto un duro botta e risposta. Ma partiamo dal principio. La Lucarelli, ricostruisce Libero, aveva accusato il cantante di aver chiesto 8mila euro all’organizzazione del Gay Pride di Modena e che per questo motivo era stato tagliato ...

CorSera – Contratto Manolas - Spunta una novità sulla scadenza della clausola. I dettagli : ADL pronto a pagare la clausola di Manolas: la situazione contrattuale Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera ci sono novità importanti che riguardano la situazione contrattuale del difensore della Roma Kostas Manolas. Ecco quanto scritto dal Corriere: “Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, continua il gioco del tira e molla: ieri ha detto che, oltre Manolas, sta trattando anche altri ...

Tra Plutarco - Tacito e la Luna Spuntano persino i selfie : Simonetta Caminiti La seconda prova scritta per circa 520mila maturandi spazia dall'autoritratto al condensatore. Quasi inattesi Esami di maturità, capitolo secondo. Cos'è un autoritratto per la generazione che, solo due anni fa, intonava la hit L'esercito del selfie? Il Miur ha deciso di misurare i ragazzi proprio sull'argomento al liceo artistico, per la seconda prova (che gli studenti di tutti gli istituti superiori italiani hanno ...

Un matrimonio per dimenticare la delusione del Canada - che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran segreto? Sulla mano di Seb Spunta una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...

