Per una meritocrazia dal volto umano contro il merito assoluto

Quattro bambini rubano una jeep e guidano Per 900 km in giro Per l'Australia : Quattro bambini australiani, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, hanno rubato una jeep - appartenente alla famiglia di uno di loro - e hanno guidato per 900 km, scrive la BBC.I Quattro sono partiti da Gracemere, cittadina del Queensland, nella parte nord-ovest del paese, e sono stati trovati dalla polizia a Grafton, nel New South Wales, regione del sud-ovest. Il gruppetto, dopo aver rubato della benzina, è stato avvistato ...

Così chef Paolo ha ridato sPeranza a una ragazza disabile e bullizzata : Paola è una ragazza con disabilità fisiche e cognitive che sognava di diventare una cuoca, ma per colpa di alcuni bulli è stata costretta a ritirarsi dall'istituto alberghiero di Cinecittà. Paolo Dalicandro, chef romano, le ha offerto un posto nella scuola di cucina dove insegna: a Settembre inizierà Così un corso personalizzato.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna : come riPercorrere la missione Apollo 11 “in tempo reale” : Grazie ad un ricercatore della NASA, Ben Feist, è possibile partecipare a un fantastico viaggio in tempo reale, che ci porta alla scoperta della missione Apollo 11 e dello Sbarco sulla Luna, così come si è svolto 50 anni fa: Feist ha realizzato un sito web basandosi interamente su materiale storico. Sono stati digitalizzati, ripristinati e resi disponibili per la prima volta al pubblico ben 50 canali audio del controllo missione, che coprono ...

Astronauti morti Per portarci sulla Luna : chi sono le vittime delle missioni Apollo e Gemini : Lo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969 grazie alla missione Apollo 11, è stato una enorme conquista per l'umanità, che ha richiesto un ingente sforzo economico, l'impegno delle menti più brillanti e anche un tragico tributo di sangue. Ecco chi sono gli Astronauti morti in seno ai programmi Gemini e Apollo.Continua a leggere

Pacciani - prove false Per incastrarlo? Lo dice una Perizia : Una clamorosa novità emerge dalla perizia sul proiettile che fu trovato nell'orto di Pietro Pacciani: non sarenbbe mai stato inserito in un'arma. I segni che aveva? Fatti con un utensile mostro di Firenze Raffaello Binelli ?Url ...

Testimoni raccontano della scoPerta di una antica città sotto il ghiaccio in Antartide : Testimoni raccontano della scoperta di una antica città sotto il ghiaccio in Antartide L’Antartide non è sempre stato così come lo conosciamo ora, con ghiaccio ed assenza di vegetazione. Oltre 250 milioni di anni fa, prima ancora dell’avvento dei dinosauri, le temperature in Antartide erano più miti e in questa porzione di territorio dominavano addirittura […] L'articolo Testimoni raccontano della scoperta di una antica città ...

Palermo - domani a Palazzo Reale “Destinazione Luna” : un’esPerienza esclusiva e coinvolgente Per rivivere la missione Apollo 11 : Il 16 luglio 1969 iniziò un nuovo cammino oltre ogni confine: l’uomo partì per la Luna. Un’impresa straordinaria, di cui molti hanno perso coscienza, che portava con sé la speranza di cambiare la vita dell’umanità. Un nuovo viaggio di Cristoforo Colombo che, di fatto, dava l’avvio all’era spaziale. La Fondazione Federico II e l’Assemblea regionale siciliana con l’Inaf, Osservatorio Astronomico di Palermo con il supporto tecnologico offerto ...

Principe Andrea - il figlio della regina Elisabetta sotto accusa. Una donna denuncia : “Mi ha reclutata Per attività sessuali” : FQ Magazine Whoopi Goldberg rivela: “Ho rischiato di morire per una polmonite, sono fortunata a essere viva” Anche il Principe Andrea d’Inghilterra, il duca di York figlio della regina Elisabetta e fratello di Carlo, è stato travolto dallo scandalo sessuale che vede coinvolto il miliardario americano Jeffrey Epstein e che sta portando alla ...

Anticipazioni Il paradiso delle signore 4 : Agnese potrebbe innamorarsi di una Persona : Ci sono molte curiosità in merito alla prossima stagione de Il paradiso delle signore e mancano pochissimi giorni all'inizio delle riprese. La data d'inizio della quarta stagione de Il paradiso delle signore coincide con il 14 ottobre ed è evidente che ci sarà una riduzione delle puntate. Ci sono delle certezze in merito alla partecipazione degli attori, tra i quali spiccano i nomi di Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. ...

La Francia costituirà una forza armata spaziale Per difendere i satelliti : Dopo gli Stati Uniti, anche la Francia punta alla creazione di unità militari spaziali. A darne annuncio è stato il presidente Emmanuel Macron, che in un discorso alle forze armate tenuto alla vigilia della Festa nazionale francese, ha rivelato la prossima creazione di reparti specializzati nella protezione dei satelliti del Paese. Già entro settembre, dunque, l'aeronautica francese potrebbe cambiare nome e diventare l'Armée de l'air et de ...

SuPerbike - Mondiale 2019 : Laguna Seca consegna il titolo a Jonathan Rea - ora arrivederci a settembre : “Come perdere un Mondiale Superbike che avevi aperto con 11 successi consecutivi”. Questo potrebbe essere, parola più parola meno, il libro che leggerà Alvaro Bautista nel corso delle lunghe vacanze estive che regaleranno quasi due mesi di sosta al Circus della Superbike. Si tornerà a gareggiare nel weekend dell’8 settembre in quel di Portimao, per il Gran Premio del Portogallo. Nel frattempo i protagonisti del campionato ...

Whoopi Goldberg rivela : “Ho rischiato di morire Per una polmonite - sono fortunata a essere viva” : “sono davvero fortunata a essere viva. sono felice di essere viva“. A dirlo è Whoopi Goldberg che ha rivelato in un’intervista a People di aver rischiato di morire a causa di una polmonite, scambiata per un semplice raffreddore. L’attrice 63enne, celebre per il suo ruolo in Sister Act, si è ammalata lo scorso autunno e a febbraio è stata ricoverata per quasi un mese, con polmonite e sepsi, tanto che i medici le hanno ...

Cops – Una banda di poliziotti - suPer cast Per la nuova commedia : Sono ancora in corso le riprese che vedono il cast muoversi tra la Puglia (Lecce e Brindisi) quindi Roma di Cops – Una banda di polizziotti, la commedia originale prodotta da Sky con Drymedia prova a rispondere alla domanda cosa succede quando un piccolo commissariato oramai inutile sta per essere chiusa. La pellicola raccontando due storie si concentra sulla piccola provincia italiana mettendo insieme un cast corale e molto affiatato: ...

Perché un big del tech punta sul crowdfunding Per lanciare una action-cam? : Una action-cam che punta sul crowdfunding non è una novità ma sorprende se dietro al progetto c’è un colosso della fotografia come Canon, che è leader di mercato a livello globale davanti a Sony e Nikon. Eppure per il lancio della Ivy Rec il produttore giapponese ha scelto Indiegogo per attirare il pubblico giovanile e comprendere quanto interesse riuscirà a suscitare la piccola macchina a forma di moschettone. Dotata di un sensore Cmos da 13 ...