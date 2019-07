Djokovic Federer e la finale più lunga della storia di Wimbledon

gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019): l'hanno già ribattezzata «ladel secolo». Quel che è certo è che quella che ha chiuso l'edizione 2019 diè stata la piùmai giocata nello storico torneo londinese, una sfida destinata a passare alladurata 4 ore e 57 minuti. Tanto ci ha impiegato Novakper battere Rogeral termine di una battaglia epica combattuta a suon di colpi impossibili sul prato del centrale di Church Road. Quasi cinque ore di partita (superate le 4 ore e 48 minuti del 2008 nella vittoria di Nadal contro lo stesso) per incoronare per la quinta volta in carriera, seconda consecutiva,Re di. Un successo ottenuto al quinto set, giocato per la prima volta con la formula del tie-break sul 12-12. Perché i due campioni sono arrivati sin lì, in un'alternanza di emozioni come raramente era capitato di vedere., ...

RealPiccinini : Spettacolo indimenticabile. Meglio di così non si può giocare. Djokovic si conferma campionissimo, ma Federer rimar… - angelomangiante : Una partita epica che rimarrà nella storia per bellezza ed emozioni!!! Ha vinto #Djokovic annullando 2 match point… - matteorenzi : Io non ho parole. Due campioni immensi, una partita pazzesca. Grazie a Wimbledon per le emozioni che ci ha regalato… -