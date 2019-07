L’abito che ha stregato tutte e ha anche un account Instagram

dilei

(Di domenica 14 luglio 2019) L’hanno soprannominato The Dress ed è l’abito di Zara che ha, guadagnandosiundedicato. Influencer, vip e appassionate di moda, sono tantissime le donne di ogni età che hanno subito il fascino di questo capo del brand spagnolo. Cos’ha di tanto speciale? Per prima cosa la fantasia, che è una delle più amate da Kate Middleton, regina di stile e fan dei pois. In questo caso sono neri su tessuto bianco, perfetti dare un tocco chic al look. Il vestito è molto semplice, lungo e con linee morbide, con l’orlo a volant e le maniche a tre quarti. Forma e fantasia sono basic, ma personalizzabili a seconda dei gusti. The Dress in breve tempo è diventato così famoso che è stato persino aperto un– @hot4thespot – in cui le appassionate postano foto con indosso il capo. Qual è il motivo del suo grande ...

AleMass6 : @MariaGiovannaD8 Ah e senza macchiarmi l’abito ...nonostante la scimmia che avevo....mi complimento da solo - gionninoneve : Per l'esame di martedì devo studiare una chiesa che è a 10 minuti da dove abito io e domani mattina vado ad accende… - MarcoChiaretta : @ilcabaofficial sui tool: orologi iride: i civili arrossiscono, solo loro. (tutto ok ovvio..e' l'iride in regalo… -