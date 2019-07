ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Nonpresenti neanche come pubblicoper la prima amichevole stagionale del Napoli contro ildi Pippo Inzaghi. I due azzurri arriveranno in ritiro solo in serata, come conferma il Corriere dello Sport. “Lorenzino partirà nel pomeriggio da Roma cone a ora di cena raggiungerà il ritiro del Napoli in Val di Sole. Non parteciperà né assisterà alla prima amichevole della stagione in programma oggi alle 17.30 al Comunale di Carciato con ildi Pippo Inzaghi, non riuscirà, ma la prossima volta, cioè venerdì con il Feralpi Salò, magari assaggerà il campo con la fascia di capitano al braccio sinistro. Kostas arriverà oggi e domani sosterrà il primo allenamento: prima di tutto, però, le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, probabilmente con la supervisione del dottor Canonico” L'articolonon cicon il ...

napolista : #Manolas e #Insigne non ci saranno con il Benevento Visite mediche a Villa Stuart per il greco, il capitano arriver… - SiamoPartenopei : Manolas e Insigne out per il Benevento: visite mediche a Villa Stuart per il greco, il capitano arriverà a ora di c… - CalcioNapoli24 : -