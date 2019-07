Migranti | parla Francesca Peirotti a processo in Francia | ‘Bufale su di me Attenti a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il suo nome viene rilanciato sul web come la “Carola Rackete italiana”, “vittima” del governo francese. Decine i post, le immagini e gli articoli che hanno iniziato a girare e che in poco tempo sono diventati virali.da giorni è usata come una bandiera da sovranisti ed esponenti del Carroccio (tra i primi Alberto Bagnai) per dimostrare che il governo italiano in tema disi comporta come i vicini europei. E su di lei, senza che abbia rilasciato dichiarazioni, girano le ricostruzioni più fantasiose. Una su tutte? Che sia in carcere a scontare la sua pena. “Ho ricevuto chiamate e messaggi dagli amici preoccupati per me”, racconta in esclusiva a ilfattoquotidiano.it. “E’ tutto falso”. “Nessuno si è davvero interessato alla mia situazione, per loro si trattava solo di trovare un caso da rinfacciare al ...

