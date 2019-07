Boing Plus si accende sul canale 45 del digitale terrestre

davidemaggio

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Marco Berardi -Da domani, giovedì 11 luglio, sirà ufficialmente, sul45 del. Dedicato a tutti i fan di, con un target di età compresa tra i 4 e i 14 anni, e a quelli di Cartoonito, con un target dai 3 ai 6 anni, ilverrà trasmesso sulla frequenza occupata in precedenza da POP ed aggiungerà una nuova destinazione giornaliera per intrattenere i giovanissimi telespettatori. Il palinsesto verrà sostanzialmente diviso in due parti: la mattina andranno in onda gli show apprezzati dai più piccoli come Simone, Kid-E-Cats, Grizzy e i Lemming, Dr Panda e tanti altri, mentre a partire dalle 13.00 sarà invece la volta delle serie cult già trasmesse su, da Lo Straordinario Mondo di Gumball a Teen Titans Go!, passando per Ben 10, Harley in Mezzo ed altre produzioni originali.SPA, società nata nel 2004 ed editore dei ...

