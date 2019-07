Qualcomm Snapdragon 215 | il processore entry level

surface-phone

(Di martedì 9 luglio 2019) Il nuovodella famiglia, firmato, introdurrà il supporto alle dual camera sugli smartphone di fascia economica.CPU Nell’attuale mercato dei dispositivi portatilirisulta essere uno dei più importanti produttori di CPU. Dal settore Smartphone ai computer portatili, il colosso di San Diego ha preso via via sempre più spessore. Le innovazioni dinon si fermano solamente al settore dei processori, ma prendono grande spessore anche nel comparto hardware dei sensori. Oggiha presentato l’ultimodella serie, studiato per la fascia economica del mercato degli Smartphone. Lo215 è unquadcore (Cortex A-53) ed è strutturato per garantire il 50% di prestazioni in più rispetto ai predecessori. Le novità non si fermano solamente alla potenza di calcolo, bensì includono anche: consumi ...

