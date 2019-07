Pete Hines | lo streaming ha un enorme potenziale | ma non sarà la fine per console e PC

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) I giochi insono già una realtà attraverso servizi come GeForce Now e Shadow, ma il mercato sta per ingrandirsi con giganti come Google (con Stadia) e Microsoft (Project xCloud) che promettono di aprire il gaming AAA a miliardi di potenziali giocatori.In un'intervista con GamesIndustry all'E3 2019, riportata da Wccftech, il Senior VP of Global Marketing and Communications di Bethesda,, ha paragonato l'inizio di questi servizi agli albori della VR. Ha affermato che c'è unper il cloud, in particolare quando apre territori inesplorati, ma nonlaper leo i PC."Sembra molto simile ai primi tempi della realtà virtuale. C'è unin questo, ma non penso nemmeno che tra un anno nessuno giocherà più suo PC perché tuttoin. Permetterà una certa crescita, e ridurrà le barriere". Secondo ...

Eurogamer_it : Secondo Pete Hines lo streaming non determinerà la fine delle console e i PC. - zazoomnews : Secondo Pete Hines è evidente come Bethesda stia portando più giocatori su Nintendo Switch - #Secondo #Hines… - zazoomblog : Secondo Pete Hines è evidente come Bethesda stia portando più giocatori su Nintendo Switch - #Secondo #Hines… -