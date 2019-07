Muore a 15 anni investita da un’auto che viaggiava contromano a folle velocità

attualitavip.myblog

(Di lunedì 8 luglio 2019) Morta a 15da un’auto cheaffiancata a un’altra macchina. Robyn Fryar, 15, stava attraversando una strada a Paisley, vicino a Glasgow in Scozia, quando è statadallacorsa di una Volkswagen Polo alle 2 di questa notte. Un uomo di 20è stato arrestato in relazione al tragico incidente. Robyn è stata portata in ospedale ma è morta poco dopo. Gli amici devastati hanno reso omaggio alla 15enne sui social media oggi. Abigail Anna Ferguson ha detto: “Non avrei mai pensato che questo sarebbe mai accaduto, specialmente a te, sei stato il mio migliore amico e una delle poche persone che mi ha lasciato da parte per tutto. “Sei una persona incredibile, incredibile, che non ho mai meritato di avere nella mia vita, ma tu eri la mia migliore amica e non troverò mai nessuno come te. “Sei stato preso troppo ...

