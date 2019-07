Icardi sarebbe conteso tra Juve e Napoli

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku; Icardi-Insigne lo scambio sarebbe difficile : L’inizio della prossima settimana potrebbe essere decisivo per il Calciomercato dell’Inter sul fronte Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega, in prima pagina, a che è tutto pronto per l’incontro tra i club che stanno cercando di trovare una soluzione per il trasferimento a Milano del belga. Lo United spara alto sul prezzo, vorrebbe più di 80 milioni, i nerazzurri puntano forte sulla voglia del ragazzo di lasciare ...

Calciomercato Juventus - fra i colpi possibili ci sarebbe Icardi : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando incessantemente per rinforzare la squadra, accontentando così le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che ha le idee ben chiare. Sarri punterà infatti su un calcio molto offensivo, ma partendo dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Uno dei pallini del tecnico napoletano è Mauro Icardi, da tempo seguito dalla ...

Calciomercato Juventus : de Ligt slitta - per Icardi gli ostacoli si sarebbero moltiplicati : Piccolo stop per de Ligt e nuovi ostacoli per Icardi. Le ultime notizie riguardanti il Calciomercato della Juventus si possono riassumere così. Per il difensore ieri è stata formulata la prima offerta che l’Ajax ha rispedito al mittente con un secco “no, grazie”. I lancieri sanno che devono cedere il proprio capitano, ma per ora tengono duro sulla cifra e non vorrebbero fare sconti. Si scalda sempre di più anche il fronte dell’attaccante ...

Inter - si prepara l'assalto a Lukaku : Icardi sarebbe in uscita dopo la chiamata di Conte : In Serie A potrebbe presto esserci un grande valzer di attaccanti che vedrebbe coinvolta soprattutto l'Inter. I nerazzurri dovrebbero cedere Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato e il nuovo tecnico, Antonio Conte, avrebbe indicato quelli che dovrebbero essere i suoi sostituti, Romelu Lukaku e Edin Dzeko. La Roma, dal suo canto, avrebbe individuato anche il sostituto dell'attaccante bosniaco che sarebbe Gonzalo Higuain. Si chiuderebbe ...

Inter - non solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...

Inter - guai per Icardi : Conte sarebbe pronto a bocciarlo : Uno dei giocatori che infiammeranno questa sessione estiva di calciomercato è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter, con il neo tecnico, Antonio Conte, che avrebbe già deciso di non puntare su di lui per il prossimo anno. Le mosse di mercato della società nerazzurra vanno proprio incontro a questa scelta visto che sembrano ben avviate le trattative che vedrebbero arrivare a Milano il centravanti bonsiaco, Edin ...

Juventus - obiettivo Icardi per l'attacco : l'Inter sarebbe pronta a trattare : Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso della scorsa stagione dell'Inter. Nella prima parte il centravanti argentino era stato spesso decisivo sia in campionato che in Champions League, con ben quattro reti messe a segno in sei partite nella massima competizione europea. Da gennaio in poi il crollo, con i problemi extra campo che hanno portato il club a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno, Samir ...

Inter - Conte sarebbe stato chiaro con Icardi : non rientrerebbe nei suoi piani : Uno dei giocatori che quasi sicuramente lascerà l'Inter la prossima stagione è Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato al centro delle polemiche in questa stagione per i problemi extra campo, che hanno portato la società nerazzurra a togliergli la fascia di capitano, affidata poi a Samir Handanovic. I problemi con parte dello spogliatoio al centro dei discorsi e che avrebbero portato anche al nuovo allenatore, Antonio Conte, a non puntare ...

Juventus - Icardi gradirebbe il trasferimento - ma i bianconeri non sarebbero interessati : Da luglio il mercato in Serie A è pronto ad entrare nel vivo, con le società di vertice che sono pronte a regalare importanti acquisti. Juventus, Inter e Napoli potrebbero essere le protagoniste del mercato, con i bianconeri che sarebbero pronti ad ufficializzare gli acquisti di Demiral dal Sassuolo, di Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain e di De Ligt dall'Ajax. Anche l'Inter è in procinto di ufficializzare alcuni acquisti, ...

Juventus : Icardi sarebbe stato avvistato a Torino - sarebbe pronta offerta dei bianconeri : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Lo stesso tecnico toscano è stato stuzzicato dai giornalisti durante la presentazione in tema mercato, e ha confermato la qualità della rosa a disposizione. Ma come è ovvio, alcune cessioni pesanti saranno la base sulla quale costruire il mercato in ...

Calciomercato Juve - Sarri ad un passo : nella sua formazione ci sarebbero Chiesa e Icardi : Come riporta parte dei media sportivi italiani, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe molto vicino. Paratici è appena tornato da Londra dove avrebbe lavorato per la conclusione della trattativa con il Chelsea. L'ufficialità potrebbe arrivare ad ore. Intanto, starebbe già nascendo la nuova Juventus che sarebbe plasmata sulle idee del tecnico toscano. In difesa le certezze sono Bonucci e Chiellini, mentre è già stato perfezionato ...

Inter : nella formazione ideale di Conte non ci sarebbe spazio per Icardi e Nainggolan : Lavori in corso in casa Inter. L'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, pur senza ricorrere a spese folli o avventate, porterà inevitabilmente la società milanese ad Intervenire sul mercato per allestire un organico che si avvicini del tutto (o quasi) ai "desiderata" dell'ex tecnico del Chelsea. Quest'ultimo, infatti, avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione-tipo che vorrebbe schierare alla ...

Inter - Icardi sul mercato : su di lui ci sarebbero solo Juventus e Napoli : Mauro Icardi dovrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Tra i due potrebbe non essere necessario neanche un colloquio visto che l'ex allenatore del Chelsea avrebbe chiesto la cessione prima del ritiro a Lugano. Il tecnico, in uno dei vertici di mercato avuto con i dirigenti, inoltre, avrebbe ...

La Roma insiste per Icardi : ci sarebbe l'ok dell'Inter : In casa Inter tiene banco sempre il nome di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è considerato in uscita dal club nerazzurro, non rientrando nei piani del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ne avrebbe parlato con alcuni esponenti dello spogliatoio che avrebbero dato parere negativo dopo quanto successo nei mesi scorsi. Il club, infatti, a metà febbraio gli ha tolto la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. ...