Non aprite file HTML o SVG con Firefox se volete evitare un furto di dati dallo smartphone

Incendi - in fiamme ditta di rifiuti a Frosinone : chiuse diverse scuole - “Non aprite le finestre e non usate i condizionatori” : Numerose scuole sono rimaste chiuse oggi a Frosinone, a causa dell’Incendio divampato ieri pomeriggio in una azienda che si occupa del trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Il sindaco Nicola Ottaviani ha ordinato la chiusura di tutte le scuole e istituti di istruzione pubblica e privata presenti nelle vicinanze dell’area, come la scuola per l’infanzia di via Selva Polledrara, la comunale dei Cavoni, in viale Madri; ...

Non aprite quella App! Rischiate un costo salato : Parliamo in particolare di una app per la scansione dei codici QR che si chiama QR Code Reader-Barcode Scanner & QR Code Scanner

Non aprite quella mail. Nuova ondata di spam estorsivo : la denuncia di ESET : I ricercatori di ESET, produttore di software per la sicurezza digitale, hanno rilevato una Nuova ondata di email fasulle che tentano con l'inganno di estorcere denaro ai destinatari. "Il criminale informatico nel messaggio - spiegano in una nota - dichiara di aver hackerato il sistema operativo e di aver ottenuto l'accesso completo all'account dell'utente grazie a una vulnerabilità nel software del router, che gli avrebbe permesso di ...