Mail choc di un' azienda | No a corrieri di colore o indiani

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roberto Bordi "Non utilizzate più trasportatori die/o pakistani,o simili. Se non italiani, almeno dell'Est Europa": questa la lettera che un'del Bresciano ha inviato ai suoi fornitori. "Ma è stato solo lo sfogo di un momento" "Buongiorno, chiediamo tassativamente, pena interruzione di rapporto di fornitura con la vs Società, che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori die/o pakistani,o simili". È lache un'di Lumezzane (Bs), la Chino Color Srl, ha inviato a fornitori e clienti per chiedere loro di non utilizzare piùextraeuropei. "Gli unici di nazionalità estera che saranno accettati saranno quelli dei Paesi dell'Est, gli altri non saranno fatti entrare nella nostrané tantomeno saranno scaricati. Distinti saluti", si legge nella seconda parte della lettera. Una comunicazione che, ...

