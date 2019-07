LG lancia una nuova promozione | accessori Piquadro in regalo con G8s ThinQ e Q60

Sega lancia la Endless Summer con una serie di giveaway dedicata ai classici della compagnia : Con l'estate sono in arrivo anche le imperdibili offerte della Endless Summer, ovvero una settimana (dal 4 all'11 luglio) piena di titoli Sega gratuiti, ma anche streaming e molto altro ancora. Riportiamo si seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Leggi altro...

Denunciata 82enne per aver lanciato dell'acido sul vicino di casa durante una lite : Una donna di 82 anni è stata Denunciata per aver gettato dell'acido sul vicino di casa al termine di una discussione. A denunciarla sono stati i carabinieri di Tradate intervenuti per sedare la rissa tra due condomini scoppiata intorno alle 7 di oggi. L'anziana avrebbe lanciato sul vicino un liquido usato come stura lavandini. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, al reparto specializzato nella cura ...

Stromboli - i residenti : “è stata una pioggia di fuoco terribile - poteva essere una strage”. E la Protezione Civile lancia l’allerta : “Siamo rimasti isolati, senza energia elettrica e con i telefoni muti. La centrale è andata in tilt. Abbiamo trascorso tutta la notte al buio. Siamo abituati a convivere con il vulcano ma quello che è successo ieri non ce lo aspettavamo”. Lo racconta alla stampa un ginostrese, Mario Lo Schiavo, di 77 anni, ancora sconvolto all’indomani dell’eruzione che ha seminato il terrore a Stromboli e che è costata la vita ed un ...

Nokia ha lanciato una nuova app fotocamera : Nokia Camera Lite : L'app Nokia Camera Lite è stata pubblicata sul Google Play Store ma ciò probabilmente è avvenuto per errore, in quanto poco dopo è stata rimossa L'articolo Nokia ha lanciato una nuova app fotoCamera: Nokia Camera Lite proviene da TuttoAndroid.

Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà” - ma c’è una grande limitazione : Trony ripropone l'iniziativa "Il meno caro lo paghi la metà" con il nuovo volantino valido nei punti vendita dal 4 al 24 luglio 2019: ecco come avere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro, anche se si tratta di uno smartphone o tablet Android. L'articolo Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà”, ma c’è una grande limitazione proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha riprogettato Galaxy Fold e lanciato una nuova NPU per il deep learning : Mentre Samsung annuncia una nuova NPU a basso consumo , Bloomberg riporta che è stata completata la riprogettazione di Galaxy Fold. L'articolo Samsung ha riprogettato Galaxy Fold e lanciato una nuova NPU per il deep learning proviene da TuttoAndroid.

Inter - Ernesto Pellegrini lancia i nerazzurri : “Marotta e Conte sono una garanzia” : “Conte all’Inter? Anche Trapattoni era un uomo targato Juve, quando venne all’Inter. E’ una garanzia, per quello che ha vinto e il lavoro che ha svolto. Sa motivare i giocatori, ha carattere. Ha sempre grande voglia di vincere, la stessa che hanno gli Interisti”. sono le dichiarazioni di Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter del record, ospite ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su ...

Giulia De Lellis racconta tutta la verità su Iannone - ma lancia una "frecciatina" anche a Damante - : Roberta Damiata In moltissimi video postati sul suo profilo Instagram, Giulia De Lellis risponde alle tante domande dei fan... Soprattutto sulla sua storia con Andrea Iannone E’ una delle storie d’amore che sta più appassionando in questa calda estate. Giulia De Lellis e Andrea Iannon, ex compagno di Belen sono diventati una coppia. Questa cosa ha lasciato tutti un po' sorpresi, anche se sembra che l’amore tra i due vada a gonfie ...

lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 5] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Gianrico Carofiglio : “Ho fatto molte risse. Una volta mi si è aperta la mano - un’altra lanciai per aria un operaio che voleva aggredirmi con una pala” : “Il combattimento in strada è completamente diverso da quello in palestra. Ha altre regole. Devi saper dare un pugno o ti spacchi una mano. Devi saper dare una gomitata per colpire. Devi essere consapevole che se combatti contro una persona armata di un’arma da taglio, anche se sei un campione di arti marziali, quasi sicuramente ti taglierai”. È un inedito Gianrico Carofiglio quello che in un’intervista al quotidiano La Verità parla di ...

Oroscopo estate Bilancia : intesa di coppia al top - fortuna e guadagni dal vostro impiego : L'estate per i nati sotto il segno della Bilancia sarà a dir poco eccezionale per quanto riguarda la sfera sentimentale. La voglia di passare serate all'insegna dell'amore in compagnia del partner sarà il solo pensiero che avrete in mente quest'estate. Bene anche il lavoro, dove riuscirete ad ottenere degli importanti successi, anche se con un po’ di fatica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per l'estate per i nativi ...

Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina poco carina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Leggi le sue parole… : Continua a far chiacchierare la love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due si frequentano solo da un mese ma hanno già conquistato le copertine dei giornali e l’attenzione dei vari... L'articolo Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina poco carina a Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Leggi le sue parole… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Formula 1 - sliding doors in casa Ferrari : i media spagnoli rilanciano una clamorosa sostituzione : La stampa spagnola continua a rilanciare la possibilità che Alonso sostituisca Vettel l’anno prossimo in Ferrari, ma i protagonisti negano I contratti parlano chiaro, la Ferrari almeno fino al 2020 avrà a libro paga sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc. Nessuno spazio per le voci di mercato dunque, anche se in Spagna non si fa che spingere su un clamoroso ritorno di Fernando Alonso a Maranello. LaPresse Qualche settimana fa, il ...

