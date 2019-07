L' annuncio di Di Maio | Più di 5mila assunzioni all' Inps

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Oltre 5000all’! Le annuncerò insieme al presidente Pasquale Tridico questo pomeriggio a Roma”. Lo scrive su Facebook Diconfermando l’intento di rafforzare l’organico dell’istituto.Secondo quanto annunciato a maggio dal presidente dell’istituto, Tridico, ledovrebbero distribuirsi tra questo ed il prossimo anno.Nel pomeriggio il ministro delineerà i dettagli della misura in una diretta Facebook.

