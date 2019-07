Concorso Dirigenti Scolastici | sentenza Tar | annullate prove scritte

Corso- Concorso Dirigenti Scolastici 2018. TAR Lazio : il ricorso dell’avv. Marotta va notificato ai controinteressati : Il TAR Lazio, sui ricorso presentati dal noto avvocato amministrativista avv. Pasquale Marotta per conto di alcuni candidati che non avevano superato la prova scritta, ha disposto con propria ordinanza, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, onerando i ricorrenti a notificare il ricorso a tutti i candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi a sostenere la prova orale. L’udienza è fissata per ...

Concorso Dirigenti scolastici : massimo 86 punti per il colloquio sulle materie d'esame : Gli aspiranti dirigenti scolastici, che hanno superato la prova scritta, inizieranno gli orali il giorno 20 maggio. Tuttavia, la commissione numero 37, inizialmente, aveva comunicato gli inizi degli orali il giorno 24 maggio, per poi rinviarli al 28 maggio. A partire da mercoledì 8 maggio è possible prendere visione del proprio elaborato (anche per i candidati che non hanno superato la prova scritta). Gli orali inizieranno con i candidati il cui ...