Venus Williams è stata eliminata al primo turno di Wimbledon dalla 15enne Cori Gauff

Wimbledon 2019 - risultati del torneo femminile di lunedì 1° luglio : la 15enne Cori Gauff elimina Venus Williams - fuori Naomi Osaka : Era la partita che destava la maggior curiosità nella prima giornata del singolare femminile di Wimbledon 2019 e non ha deluso le aspettative: Cori Gauff, 15enne statunitense di colore, ha battuto con un doppio 6-4 la connazionale Venus Williams, che potrebbe benissimo essere sua madre visto che di anni ne ha 39. La cronaca del match di Camila Giorgi 24 anni di differenza tra le due afroamericane, il passato e il futuro del tennis femminile. Non ...

Wimbledon – Venus Williams eliminata dalla 15enne Gauff - un ritiro aiuta Wozniacki : Ostapenko ko all’esordio : Spettacolo a Wimbledon: Venus Williams e Ostapenko eliminate all’esordio, Wozniacki approfitta del ritiro della sua avversaria per volare al secondo turno Giornata ricca di sfide in Inghilterra: è finalmente iniziato il terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Esordio amarissimo per Venus Williams: la tennista statunitense ha dovuto fare i conti con una giovanissima e ...

Cori ‘Coco’ Gauff nel main draw di Wimbledon a 15 anni : è la più giovane di sempre e affronterà Venus Williams : Cori ‘Coco’ Gauff è la più giovane tennista di sempre a qualificarsi per il main draw di Wimbledon: la 15enne americana affronterà Venus Williams al primo turno I record sono fatti per essere battuti, è risaputo, ma quando si tratta di primati relativi alla ‘precocità’ degli atleti, non si può che restare sempre sorpresi. Cori Gauff, per tutti ‘Coco’, è diventata la più giovane tennista di sempre a qualificarsi per il main draw di ...

WTA Birmingham – Barty in semifinale : prova di forza contro l’eterna Venus Williams : Ashleigh Barty approda in semifinale nel torneo WTA di Birmingham: la tennista australiana supera Venus Williams in due set Bastano 1 ora e 27 minuti ad Ashleigh Barty per accedere alla semifinale del torneo WTA di Birmingham. La tennista australiana, numero 2 del ranking mondiale femminile e seconda testa di serie del torneo britannico, si è sbarazzata agilmente dell’eterna Venus Williams. Barty, fresca vincitrice degli Australian Open si ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : fuori Naomi Osaka - avanti Ashleigh Barty e Venus Williams : Conclusi gli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Birmingham: sull’erba britannica le quattro sfide in programma oggi si sono risolte entrambe abbastanza velocemente e con successi in due set. Non sono mancate però le sorprese, con la caduta di due teste di serie. Esce di scena la numero uno del tabellone e del mondo, la nipponica Naomi Osaka, che viene sconfitta per 6-2 6-3 dalla kazaka Yulia Putintseva, che nei quarti di domani se ...

WTA Birmingham – Tutto facile per Venus Williams - l’americana supera la Wang e approda ai quarti : La tennista statunitense non ha problemi a superare la propria avversaria cinese, stendendola con il punteggio di 6-3, 6-2 Venus Williams stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Birmingham, la tennista americana non lascia scampo alla cinese Wang superandola con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prova di forza non indifferente per la maggiore delle sorella Williams, che avanza così al ...

WTA Birmingham – Venus Williams in scioltezza all’esordio : Sasnovich ko in due set : Venus Williams trionfa con facilità al primo turno del torneo WTA di Birmingham: la statunitense manda ko Sasnovich Dopo il rinvio di ieri a causa della pioggia che non ha permesso alla statunitense di fare il suo esordio, Venus Williams è finalmente scesa in campo oggi per il primo turno del torneo WTA di Birmingham. La sorella di Serena ha trionfato dopo meno di un’ora e mezza di gioco, mandando al tappeto l’avversaria ...

Roland Garros 2019 : risultati del torneo femminile di domenica 26 maggio. Fuori Angelique Kerber - Elina Svitolina vince il big match con Venus Williams : Si sono competati oggi i primi quattordici incontri del primo turno del singolare femminile del Roland Garros 2019. La più grossa sorpresa, anche se la terra battuta non è la sua superficie preferita (ma l’anno scorso era arrivata nei quarti di finale) è stata l’eliminazione della testa di serie numero 5 del torneo, la tedesca Angelique Kerber, sconfitta col netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 14 minuti dalla russa Anastasia Potapova, recente ...

Roland Garros – Elina Svitolina non lascia scampo a Venus Williams : la ‘Venere’ eliminata in due set : Elina Svitolina trionfa in due set su Venus Williams: la tennista ucraina elimina la ‘Venere’ con un doppio e perentorio 3-6 / 3-6 Uno dei match più interessanti del primo turno del Roland Garros era sicuramente quello che ha visto affrontarsi Venus Williams ed Elina Svitolina. Da una parte una leggenda vivente del tennis mondiale, 7 Slam in bacheca e 39 anni da compiere a giugno. Dall’altra una delle tenniste che è maggiormente migliorata ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini. Elina Svitolina rifila un doppio 6-3 a Venus Williams : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

