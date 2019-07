Torino | caso di hikikomori finisce in tragedia | ragazzo si butta dal balcone

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Dopo quella che sembrava una delle tante liti tra madre e figlio, il gesto estremo che nessuno si sarebbe aspettato: un diciannovenne, dedito alla cultura, si è gettato dal quinto piano della sua abitazione. Il motivo scatenante è stato il gesto della donna di prendere la tastiera del pc. Il dramma si è svolto nel quartiere Mirafiori di. Il giovane è attualmente ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale CTO del Capoluogo Piemontese in prognosi riservata con politraumi multipli a causa del fortissimo impatto causato dalla notevole altezza dalla quale si èto. Sembra che il giovaneormai vivesse in simbiosi con il pc. Come dice la parola, che significa "isolarsi", "autoescluso", ilormai non usciva più di casa da un paio di anni. Aveva abbandonato gli studi, non era in cerca di lavoro ed era solito chiudersi in camera, tipico comportamento ...

