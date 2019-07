Clima ed emissioni | con gli impianti attuali la temperatura media salirà di 1 | 5°C

Clima - scontro mondiale al G20 di Osaka : gli USA si sfilano contro Europa e Cina - “siamo già i primi per riduzione di emissioni - -14% in 12 anni” : I capi di Stato e di governo del G20, a conclusione del vertice di Osaka, in Giappone, hanno concordato una dichiarazione finale, dopo uno scontro sulla questione del Clima che ha visto opposti i membri dell’Unione europea, sostenuti dalla Cina, e gli Stati Uniti. Il testo mantiene un impegno a contrastare il cambiamento Climatico simile ai precedenti presi a Buenos Aires e Amburgo. In base al compromesso raggiunto, 19 paesi su venti hanno ...

Clima - emissioni zero entro il 2050 in Germania. La Merkel : “completo sostegno” : “Vogliamo impegnarci a raggiungere la neutralità Climatica entro il 2050 e in nome della Germania sosterrò espressamente questo obiettivo“. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando della prossima strategia Ue sul Clima in discussione tra i leader europei al vertice a Bruxelles. “In particolare, spero che gli ambiziosi piani per la protezione del Clima diventino realta‘”, ha aggiunto. L'articolo ...

Clima ed emissioni di gas serra : “Se continuiamo così - la Groenlandia si scioglierà completamente” : Secondo una ricerca dell’Istituto di Geofisica dell’Università dell’Alaska, se le emissioni di gas serra continueranno al ritmo attuale, lo strato di ghiaccio della Groenlandia potrebbe sciogliersi completamente entro il prossimo millennio. I ghiacci della Groenlandia contengono l’equivalente di 7 metri di livello di mare, spiega Andy Aschwanden, autore dello studio, “e se continuiamo così, la Groenlandia si ...

Clima - piano per mitigazione emissioni CO2 al Politecnico di Milano : Presentato al Politecnico di Milano il piano di mitigazione delle emissioni di CO2 dell'Ateneo. Approvato a inizio anno.

Clima : il nuovo governo finlandese ha fissato la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035 : Il nuovo governo finlandese ha concluso ieri i negoziati sul programma del governo per i prossimi 4 anni, che include un piano per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035. Si tratta di uno degli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio più ambiziosi tra quelli dei paesi industrializzati, e arriva in un momento critico, ovvero quando la Finlandia si prepara ad assumere la Presidenza dell’Unione europea ...

Clima - possibile scenario catastrofico : il livello dei mari potrebbe salire di 2 metri per le emissioni nocive : Una nuova studio aggrava la stima fatta in precedenza sull’impatto delle emissioni dei gas serra sul nostro pianeta, e nello specifico sui nostri oceani. Questo dovuto all’innalzamento della temperatura che sta comportando un ulteriore accelerazione nello scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia e dell’Antartide. Il livello degli oceani potrebbe aumentare di oltre due metri entro la fine del secolo se le emissioni di gas ...

Clima : Trump affila le armi - potrebbe stralciare tutte le norme sulle emissioni : Il presidente Trump prosegue con la sua battaglia contro le evidenze del cambiamento Climatico: dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, il tycoon intenderebbe eliminare nei prossimi mesi tutte le norme dell’era Obama sulle emissioni, secondo quanto riporta il New York Times. Trump vorrebbe anche creare una comitato sul Clima, che potrebbe essere guidato da uno scienziato di Princeton, ben noto per essere un critico ...

Clima - Papa : “Basta emissioni di gas serra - bisogna agire con decisione” : “Oggi, durante il vostro incontro, avete ascoltato le parole di insigni Climatologi ed esperti. Il loro messaggio è stato chiaro e urgente. Dobbiamo agire con decisione per porre fine alle emissioni di gas serra entro la meta’ del secolo al piu’ tardi e fare anche di piu’. Le concentrazioni di diossido di carbonio devono diminuire in modo significativo al fine di assicurare la sicurezza della nostra casa comune. Avete ...

Europee e cambiamenti Climatici - ecco le proposte dei partiti : M5s e Pd puntano a ridurre emissioni - la Lega “nega urgenza” : Paragrafi scarni, indicazioni generiche, pochi numeri, nessuna previsione di strumenti, anche finanziari, su come raggiungere gli obiettivi proposti: così si presentano i programmi dei partiti politici – soprattutto quelli della destra, Lega in testa – per le elezioni Europee alla voce “ambiente”, con particolare riferimento al cambiamento climatico. Eppure, secondo un recente studio condotto da Ipsos per l’European Climate foundation, 4 ...

Clima - trasporti aerei : iniziativa europea per tassare il cherosene e ridurre le emissioni di CO2 : Una tassazione di 33 centesimi al litro il cherosene per gli aerei in Italia ridurrebbe le emissioni dell’aviazione dell’8% (circa 1 milione di tonnellate di CO2) e il numero dei voli della stessa proporzione, senza impatto netto per l’occupazione e l’economia nel suo insieme, con entrate per lo Stato da 3,2 miliardi ogni anno. Lo afferma la ONG Transport&Environment sulla base di Uno studio realizzato da esperti ...

Clima - Juncker : “Zero emissioni entro il 2050? concentriamoci sul 2030” : Prima di discutere dell’obiettivo zero emissioni nel 2050 come chiesto da un gruppo di otto paesi guidati dalla Francia, l’Unione europea deve concentrarsi sugli obiettivi del 2030. Lo ha detto il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, durante una conferenza stampa al termine del vertice informale dell’Ue a Sibiu in Romania. Sulle zero emissioni nel 20150 “sono d’accordo, ma devo dire che abbiamo dei ...

Bosch investe miliardi per il Clima e la qualità dell’aria : ridurrà a zero le emissioni di carbonio entro il 2020 : Il 2018 è stato un anno pieno di successi per il Gruppo Bosch: l’azienda ha registrato un incremento del fatturato, raggiungendo la cifra record di 78,5 miliardi di euro. Il risultato ante oneri finanziari e imposte (EBIT) è pari a 5,5 miliardi di euro. Nonostante gli ingenti investimenti iniziali in settori come quelli della mobilità elettrica e guida autonoma, l’EBIT operativo è aumentato ulteriormente nel 2018, passando dal 6,8% nel 2017 al ...

UE - svolta green : 25% risorse per il Clima e zero emissioni nel 2050 : ...quindi spicca la destinazione di almeno il 25% delle risorse del prossimo bilancio pluriennale Ue 2021-2027 all'azione per il clima e alla transizione verso la decarbonizzazione dell'economia . In ...