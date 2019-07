Secondo Josef Fares non si può parlare di creatività per lo sviluppatore

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Durante la GameLab, a Barcellona, ​​la scorsa settimana, VG247.com ha incontrato il director di A Way Out,e David Cage di Quantic Dream. Nel panel,ha avuto alcune parole da dire sullodi giochi per cellulare King.King è di proprietà di Activision e crea giochi come Candy Crush Saga e molti altri titoli simili che generano denaro tramite microtransazioni."Ero in un discorso in cui questa compagnia chiamata King parlava di. Ero come, 'Cosa!?'", ha detto, senza parole. "Non ho nulla contro l'essere creativo in un "modo economico". Ma... non ditemi, 'Siamo creativi'".Leggi altro...

