huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) Alessandroè uno dei conduttori più in voga del panorama italiano. Lo stesso Pippo Baudo ha più volte ribadito come possa diventare il suo erede. Con sempre maggiore insistenza sidi lui in ottica Festival die questa volta, in un’intervista a La Stampa, non smentisce: “Se ne. E mi fa. Diciamo che in questo periodo le proposte non mancano”.Il presentatore piemontese è pronto anche per la nuova edizione di X Factor, che quest’anno vedrà comeMalika Ayane, Sfera Ebbasta, Samuel dei Subsonica e Mara Maionchi come l’unica conferma:“Ogni tanto cambiare serve a tutti perché migliora il clima. X Factor è un programma stancante che può portarti a sviluppare i lati più spigolosi del tuo carattere, cambiare e bello perché arrivano tutti col cuore ...

D17Fra : RT @HuffPostItalia: Cattelan: 'Sanremo? Se ne parla, mi fa piacere. Vi racconto i nuovi giudici di X Factor. Sfera? Ragazzo educato, per ni… - HuffPostItalia : Cattelan: 'Sanremo? Se ne parla, mi fa piacere. Vi racconto i nuovi giudici di X Factor. Sfera? Ragazzo educato, pe… - Caruso94G : RT @MasterAb88: Dal Corriere. La direttrice De Santis non ama la Clerici. Ogni proposta della conduttrice è stata respinta (ecco perché la… -