PS5 con IA più complessa e fisica realistica grazie alla CPU Zen 2

PS5 : secondo uno sviluppatore il processore Zen 2 renderà il ray-tracing comune come il lens flare : C'è ancora molto che non sappiamo su PS5, ma Sony ha già rivelato molti dettagli interessanti sulla console. La sua lista delle specifiche sembra piuttosto impressionante, e tra le poche cose menzionate c'è l'uso di un processore Navi Zen 2 di AMD, così come il supporto per la tecnologia di ray tracing, che è stata, per ragioni comprensibili, mancante sulla corrente generazione di hardware.Matthew Viglione, co-fondatore di SomaSim, afferma che ...

Secondo Ed Boon è ancora troppo presto per parlare della potenza di PS5 e Xbox Scarlett : La rete è ormai invasa dalle varie notizie su PS5 e Xbox Scarlett e in molti hanno già parlato delle potenzialità delle nuove console di Sony e Microsoft.Alcuni credono che la nuova PlayStation sarà più potente della nuova Xbox, altri pensano il contrario e poi c'è chi, come Ed Boon, crede che sia troppo presto per parlare di questo argomento.Stando a quanto pubblicato su Twitter dal co-autore di Injustice e Mortal Kombat, al momento non si può ...

Il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett consentirà "interessanti opportunità dal punto di vista della fedeltà grafica" : Sia Sony che Microsoft hanno iniziato a parlare del futuro dei rispettivi hardware. Le specifiche iniziali sono state finalmente rivelate per PS5 e Xbox Scarlett, e tra le molte cose che hanno in comune l'una con l'altra ci sarà il supporto per la tecnologia di ray tracing, una parola spesso associata all'universo PC negli ultimi anni, che sta per diventare una realtà anche per le console.Ma in che modo esattamente il ray tracing avrà un impatto ...

PS5 sarà più potente di Xbox Scarlett? Arriva un'ulteriore conferma : Le specifiche tecniche sono ancora un mistero, eppure i confronti di potenza tra PS5 e Xbox Scarlett sono già iniziati.Come riportato sulle nostre pagine qualche giorno fa, secondo un rumor la nuova console di Sony sarà più potente della controparte Microsoft. L'indiscrezione Arrivava da Andrew Reiner di Game Informer, sulla base di quanto appresso dalle sue fonti in possesso dei dev kit delle nuove console next-gen. Un'indiscrezione che senza ...

PS5 e Xbox Scarlett a costeranno 399 dollari? Secondo Michael Pachter sì : L'E3 2019 ci ha dato solamente un piccolo assaggio di nuova generazione videoludica con l'annuncio di Project Scorpio, lasciando dunque molte altre incognite tra cui il prezzo con cui le nuove macchine si proporranno sul mercato.Ebbene, come riporta Gamingbolt, Secondo il celebre analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, le nuove console dovrebbero costare all'incirca 500 dollari, anche qualcosa gli fa supporre che la console di Microsoft ...

Secondo un rumor PS5 potrebbe essere più potente rispetto ad Xbox Scarlett : Ora che sia Sony che Microsoft hanno svelato qualcosa di più sulle rispettive console di prossima generazione, le due major si scontreranno inevitabilmente nei prossimi mesi.Entrambe le società promuoveranno il proprio prodotto in base ad una serie di caratteristiche che spaziano dalla capacità di streaming passando per la riduzione del caricamento dei giochi e così via. Tuttavia, come riporta Gamerant, da qualche tempo circola un rumor che ...

Il boss di PlayStation non può ancora dire se PS5 sarà l'ultima console di Sony : Dopo l'avvento dei servizi streaming e soprattutto dopo l'annuncio di Google Stadia da parte del colosso informatico, sempre più utenti si chiedono quando Sony e Microsoft potrebbero decidere di abbandonare il modello delle console classiche, per abbracciare sistemi basati sullo streaming.Come riporta Push Square, il boss della divisione PlayStation Jim Ryan ha dichiarato di non sapere cosa riserverà il futuro e se PS5 sarà l'ultima console di ...

PS5 riceve conferme per 4K - 120 Hz - SSD di default e una natura cross-generazionale : Grazie alle parole di Mark Cerny, lead architect di PlayStation e figura chiave dietro alla creazione di PS4, sappiamo già molto di PlayStation 5. Retrocompatibilità, supporto 8K e SSD sono alcuni degli elementi chiave della nuova generazione di console Sony e oggi possiamo proporvi alcuni piccoli chiarimenti da parte di Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment.Ryan è stato intervistato da CNET e ha confermato alcuni aspetti, ...

Xbox Scarlett più potente di PS5? Nei primi anni potrebbero esserci solo giochi cross-gen con Xbox One e nessuna esclusiva : Con l'E3 2019 alle porte è inevitabile riflettere sui possibili annunci delle compagnie più importanti del settore e guardare al futuro che si intreccia con l'arrivo della prossima generazione di console. In questo senso l'E3 di Microsoft potrebbe essere estremamente interessante e alcuni rumor delle scorse ore hanno attirato la nostra attenzione.Le informazioni incentrate soprattutto su Xbox Scarlett non sono ovviamente ufficiali ma arrivano da ...

PS5 utilizzerà la tecnologia AMD Radeon Navi con il nuovo design RDNA : Sony, come ormai saprete, salterà l'E3 quest'anno, ma gli annunci sulla tecnologia che verrà utilizzata per PlayStation 5 continuano a invadere la rete. Durante il Computex Keynote di AMD, la compagnia ha confermato che la console PlayStation di prossima generazione utilizzerà la tecnologia AMD Radeon Navi con un nuovo design a 7nm, chiamato RDNA, riporta Gamingbolt.L'adozione di tale tecnologia porterà a un aumento delle prestazioni rispetto al ...

PS5 : un brevetto di Sony svela informazioni sull'avanzatissimo SSD custom pensato per la nuova console : A questo punto, dopo le numerose notizie su PS5, sappiamo tutti che Sony introdurrà per la prima volta uno storage SSD nella sua console next-gen.Ciò consentirà alla piattaforma di caricare i giochi molto più velocemente rispetto a PS4, PS4 Pro e ai loro normali dischi rigidi.È interessante notare che un nuovo brevetto scoperto dall'utente ResetEra gofreak ci consente di approfondire le personalizzazioni che Sony eseguirà sull'SSD di PlayStation ...

PS5 : Jun Takeuchi di Capcom e Katsuhiro Harada di Bandai Namco svelano le loro impressioni sulla console next-gen di Sony : Il nuovo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu contiene un'intervista fatta al Responsabile della divisione di Capcom, Jun Takeuchi ed al producer di Bandai Namco, Katsuhiro Harada.Nell'intervista viene chiesto ai due sviluppatori un commento sulla prossima console di Sony, PlayStation 5. Come riporta Twinfinite, la prima parte dell'intervista è dedicata a Takeuchi, il quale afferma che, dalle ultime informazioni che sono state svelate ...

PS5 : la retrocompatibilità con PS4 permetterà ai giocatori di giocare online anche con gli amici che non sono ancora passati alla next gen : Grazie a Wired siamo venuti a conoscenza di alcune interessanti caratteristiche che delineeranno l'attesissima PS5, tra cui la CPU Zen 2, supporto al Ray-Tracing, SSD, 8K e molto altro ancora.Ma una delle caratteristiche che sicuramente sarà la gioia della gran parte dei giocatori è la totale retrocompatibilità con l'intera libreria PS4, riporta Twinfinite.Come possiamo vedere infatti in occasione di una conferenza con gli investitori questa ...

PS5 : una marea di informazioni su specifiche tecniche - streaming - confronti con PS4 Pro e molto altro ancora : L'evento Sony IR Day 2019 si sta rivelando una vera e propria gallina dalle uova d'oro con una marea di informazioni riguardanti PS5 e il futuro del gaming secondo Sony. Ci troviamo alle prese con tantissimi dettagli che ci svelano diversi aspetti dei piani della compagnia per quanto riguarda l'universo PlayStation. È tempo di andare oltre le specifiche di PS5 rivelate finora da Sony e Mark Cerny.I dettagli sono stati riportati da Gematsu e ...