Mondo arabo | di più i non credenti | ancora molti sono per il delitto d’onore

(Di mercoledì 26 giugno 2019), di più i nonper ild’onore Anche ila suo modo sta cambiando. E’ questo che emerge da una ricerca della BBC che nel tempo ha intervistato un campione degli abitanti di 11 Paesi arabi, dal Marocco al Libano, dall’Algeria allo Yemen, facendo domande sulla religione, la politica, il modo di intendere le relazioni tra i sessi. Un dato certamente interessante è quello sulla percentuale di persone che affermano di non essere religiose. Cigrandi aumenti in Tunisia, Libia e Marocco, con crescite anche del 15% in 5-6 anni. Oggi in Tunisia, lo Stato probabilmente più occidentale tra questi, il 30% circa afferma di non essere credente. Quasi nulli gli aumenti in Libano, Iraq, Palestina, e anzi, un netto calo nello Yemen. La secolarizzazione avanza, ma solo in Nordafrica a quanto pare., ...

