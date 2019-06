La Cedu respinge Sea Watch Salvini | I porti restano chiusi

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Angelo Scarano La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso dell'Ong contro l'Italia. Il Viminale: "Confermata scelta di buon senso" La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso della Sea. Di fatto la, la Corte per i diritti dell'uomo ha rifiutato l'istanza presentata contro l'Italia dall'ong tedesca. Il braccio di ferro tra la Seae il governo va avanti ormai da qualche giorno. La nave si trova in stand by a 15 miglia nautiche da Lampedusa. Il Viminale ha vietato all'imbarcazione l'ingresso nelle acque territoriali italiane. Il tutto applicando il dcereto sicurezza bis che prevede, in caso di forzo del blocco, la confisca della nave e una multa salata. La "capitana" della Seaproprio questa mattina ha fatto sapere di voler forzare il divieto imposto dal Viminale per poter far sbarcare i migranti in Italia. L'esecutivo ha chiesto all'Olanda (Paese di ...

GianniCestra69 : RT @BarbaraRaval: LA CEDU RESPINGE IL RICORSO DELLA SEA WATCH! #SeaWatch3 - FabDur1968 : RT @ilgiornale: La #Cedu 'respinge' #SeaWatch #Salvini: 'I porti restano chiusi' - FabioCosta_USA : Adesso cambiate rotta e mettere la prua da un'altra parte, stramaledetti voi e gli immiGratis che vi portate dietro… -