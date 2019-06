San Giorgio a Ragusa Ibla | salutato dai fedeli

Fragagnano. Vigile del Fuoco di 54 anni muore durante un intervento a San Giorgio : Infortunio mortale sul lavoro per un Vigile del Fuoco di 54 anni di Fragagnano. L’uomo era in servizio al distretto

Pentathlon - Europei Youth A Kaunas 2019 : oro per Federico Ales San dro e Giorgio Micheli : Iniziano al meglio gli Europei Youth A di Pentathlon , scattati oggi a Kaunas , in Lituania, con le staffette maschile e femminile: nella gara maschile si tinge d’oro la prova di Giorgio Micheli e Federico Alessandro , che vincono sia la prova di scherma che quella di nuoto e poi amministrano nel laser run, portando a casa il titolo continentale di categoria con 1191 punti, precedendo la Russia di Andrei Smirnov e Kirill Akhramovich, seconda ...

Ragusa - presenze da record alla festa di San Giorgio a Ibla : Cinquantamila presenze per i solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio a Ragusa . L’edizione 2019 si è chiusa ieri sera con numeri da record

Bagno di folla per San Giorgio a Ragusa : Un altro Bagno di folla ieri per il simulacro di San Giorgio martire che dalla Cattedrale ha fatto ritorno al Duomo. Applaudito Raphael Gualazzi

San Giorgio a Ragusa : Raphael Gualazzi in concerto : Festa di San Giorgio a Ragusa . Domani il simulacro del patrono sarà portato dalla Cattedrale al Duomo. In serata concerto con Raphael Gualazzi

Tre giorni di festa a Ragusa per il patrono San Giorgio : Da domani tre giorni di grande festa a Ragusa con le solenni celebrazioni in onore di San Giorgio martire, glorioso patrono della città

Svolta vicina per ex clinica San Giorgio alla Balduina : presto sarà abbattuta : Roma – A Roma sembra essere vicina una Svolta per la fatiscente ex clinica San Giorgio alla Balduina, edificio in condizioni di degrado estremo con presenza di amianto e teatro di diverse occupazioni di senza fissa dimora. Questa mattina nel corso della commissione Trasparenza e’ stato comunicato che la proprieta’, la Lapo srl, ha ottenuto il permesso a costruire con relativo cambio di destinazione d’uso. E la ...