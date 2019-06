Una Rai schierata non è utile a nessuno

Ciclismo - Geraint Thomas torna ad allenarsi : “La prossima sarà Una grande settimana”. Cammino verso il Tour de France : Geraint Thomas è tornato in bicicletta a quattro giorni dalla brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dal Giro di Svizzera. Il britannico si era procurato soltanto delle abrasioni alle spalle e una commozione cerebrale, oggi ha potuto riprendere regolarmente la propria attività fisica e proseguire il suo percorso di avvicinamento al Tour de France. Il vincitore dell’ultima grande Boucle si è allenato in maniera blanda e nella ...

Domenica In non le basta - Mara Venier conquista la prima serata : Una clamorosa novità in Rai : Dopo essere tornata al timone della sua Domenica In, sembra che Mara Venier sbarcherà anche in prima serata. I vertici Rai - riferisce TvZoom - hanno pensato di affidare a Mara un programma sulle emozioni in pieno stile C'è Posta Per Te/Carramba Che Sorpresa. La Venier infatti andrà - con molte prob

Lei non è tua figlia - su Raidue il thriller su Una figlia contesa e rapita : Un caso di rapimento ed una protagonista alle prese con una donna dal passato tragico: questa sera, 22 giugno 2019, alle 21:05, su Raidue va in onda Lei non è tua figlia, film-tv del 2015 che affronta in chiave thriller il tema dei rapimenti di minori.Lei non è tua figlia, la trama Stacey Wilkins (Andrea Roth) è una detective specializzata in casi di minori scomparsi, che da qualche tempo è in pausa forzata dopo che, durante un'indagine, un ...

TeleVideoBlog gli ascolti di venerdì 21 febbraio 1992 : La ruota della fortUna sbaraglia tutti : Nuovo appuntamento del sabato con TeleVideoBlog. Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo ...

Beppe Fiorello - e chi se l’aspettava? Una vera doccia fredda per la Rai : Beppe Fiorello è un attore di grandissimo talento che siamo abituati a vedere in Rai. Sono 18 anni, per un totale di 21 produzioni, che il fratello di Rosario lavora per il servizio pubblico. È dunque una “svolta storica” nella sua carriera il passaggio a Mediaset con una nuova fiction che andrà in onda su Canale 5. Proprio così: Beppe Fiorello ‘passa’ a Canale 5 con ‘Gli orologi del Diavolo’, le cui riprese sono iniziate a maggio ...

Diretta/ Sassari Venezia - risultato 19-25 - streaming video Rai : lagUnari avanti : Diretta Sassari Venezia finale scudetto di basket Serie A1 streaming video Rai: cronaca live della aprtita del PalaSerradimigni, valida per gara-6.

Marvel’s RUnaways - gli episodi in onda il 20 giugno su Rai 4 : Marvel’s Runaways episodi 4, 5, 6 in onda giovedì 20 giugno su Rai 4. Continua la nuova serie Marvel.L’appuntamento con Marvel’s Runaways continua dopo il debutto di settimana scorsa su Rai 4. Anche questa giovedì 20 giugno andranno in onda tre episodi. La prima stagione, quella in onda quindi, è composta da soli 10 episodi. Ecco le trame degli episodi in onda giovedì 20 giugno:“Quindici” è il titolo del quarto episodio ...

Ciclismo : nessUna frattura per Geraint Thomas dopo la caduta al Giro di Svizzera : C’è del sollievo per le condizioni di Geraint Thomas dopo la sua rovinosa caduta nella tappa di ieri al Giro di Svizzera. Il trentatreenne gallese del Team Ineos si è infatti procurato soltanto varie escoriazioni, oltre a un grande spavento. Inizialmente si era temuta una frattura alla clavicola destra, che avrebbe compromesso il percorso del corridore di Cardiff verso il Tour de France, ma nella tarda serata di ieri è giunto un ...

La Commissione di Vigilanza RAI ha votato Una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI : La Commissione parlamentare di Vigilanza RAI ha approvato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI, cioè la presidenza di Rai Com (un’altra società del gruppo che si occupa della

Salvini in Usa - Bersani : “Mai vista Una visita così sdraiata con gli americani. Altro che ‘prima l’Italia’. Roba da matti” : “La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti“. così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfraco Palazzolo, a proposito del viaggio del ministro dell’Interno a Washington e del suo incontro con il vicepresidente degli ...

Ciclismo - Giro di Svizzera 2019 : Geraint Thomas cade e si ritira! Si teme Una possibile frattura alla clavicola per il britannico : La sfortuna sembra non abbandonare il Team Ineos che, dopo aver perso Chris Froome in vista del Tour de France a causa di un brutto incidente al Giro del Delfinato, rischia seriamente di dover fare a meno anche del campione in carica della Grande Boucle, Geraint Thomas. Il ciclista britannico si è infatti reso protagonista di una brutta caduta nella fase finale della quarta tappa del Giro di Svizzera, in cui è finito violentemente a terra ...

Dr. Mario World ha Una data di lancio su Android : eccovi trailer e pagina di registrazione : Nintendo è uscita allo scoperto svelando la data di rilascio, sia per Android che per iOS, di Dr. Mario World, dopo che è stato disponibile per un lungo periodo solamente in beta privata. L'articolo Dr. Mario World ha una data di lancio su Android: eccovi trailer e pagina di registrazione proviene da TuttoAndroid.

Alessio Boni diventa Enrico Piaggio in Una fiction della Rai : anticipazioni : Come già noto da qualche settimana, ora arriva la conferma definitiva: Alessio Boni presterà il suo volto a Enrico Piaggio, il padre della Vespa, lo scooter più venduto e conosciuto al mondo, in un tv movie prodotto da Massimiliano La Pegna per Moviheart in coproduzione con Rai fiction, per la regia di Umberto Marino. Nel cast ci sarà spazio pure per Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore, Roberto Ciufoli, Bruno Torrisi, Moisé ...