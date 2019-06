Formula E - Vergne vince in volata l' ePrix di Berna

quattroruote

(Di sabato 22 giugno 2019) Jean-Ericmette una seria ipoteca sul suo secondo titolo diE: il pilota francese della DS Techeetah ha vinto ldi, in Svizzera, resistendo alla grande pressione di un osso duro come Mitch Evans a bordo della Jaguar. Sul gradino più basso del podio sale Sébastien Buemi, lidolo di casa alla guida della Nissan e.dams. Partenza caotica. La stretta pista svizzera ha mietuto subito le sue vittime, con diverse vetture aggrovigliate nel corso del primo giro che hanno costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa. L'incidente è avvenuti tra Gunther e Frijns, ma tutti gli altri alle loro spalle non sono riusciti a passare, salvo poi tagliare lentamente la chicane e tornare verso i box, dov'è nata una polemica tra piloti e organizzatori per ridefinire l'ordine per la ripartenza dietro safety car.Ruota a ruota, fino alla fine. Da quando la gara ha ripreso ...

ticinonews : Formula E: il francese Jean-Eric Vergne s'impone a Berna - marcofeltracco : ????#SwissEPrix #ABBFormulaE???Formula E, E-Prix Berna: Vergne trionfa e allunga nel Mondiale -