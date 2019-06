Anthem non ha avuto la partenza che speravamo - ma EA non abbandonerà il gioco : Anthem è stato un titolo molto atteso ben da prima del suo lancio, merito anche della campagna marketing di EA, ma allo stesso tempo del nome di BioWare dietro al progetto.Stando ad un'intervista, riporta VG247, Andrew Wilson, CEO di EA, ha parlato proprio dell'accoglienza che il gioco ha ricevuto e degli sforzi che il team di sviluppo ha sostenuto per rispettare le aspettative dei giocatori.Secondo Wilson, il vero problema è stata ...

Anthem : il gioco non compare più nella lista dei 49 titoli più giocati su Xbox One in Nord America : Ormai Anthem sta andando lentamente alla deriva. nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come gli sviluppatori da un mese non condividano nessuna notizia sul gioco, con buona pace dei giocatori che hanno deciso di abbandonarlo definitivamente.Ora, come riporta MP1ST, il numero di giocatori di Anthem su Xbox One è diminuito a un numero tale che ora non fa nemmeno parte dei 49 giochi più giocati sulla piattaforma Xbox. Per farvi un'idea, ...

Continua il "silenzio radio" di Anthem : gli sviluppatori non condividono novità da un mese : Anthem doveva essere "il gioco che mostrava come dovevano essere i giochi come servizio dal vivo". È stato pensato per essere il titolo che portava lo stile inconfondibile di BioWare ad un nuovo genere in un modo che avrebbe tenuto i giocatori incollati allo schermo, facendo leva su nuovi contenuti ed esperienze. Invece, è risultato un "pasticcio" e molto di ciò ha a che fare con lo sviluppo problematico del gioco.BioWare ha promesso di ...

Anthem non è morto - novità in arrivo all’E3 2019? : Il lancio di Anthem sul mercato non è stato di certo baciato da una buona stella. La nuova IP di Bioware patrocinata da Electronic Arts aveva infatti incuriosito particolarmente la community dei videogiocatori, con il fattore hype che, col senno di poi, ha giocato chiaramente a suo sfavore. Numerose le magagne tecniche che ne hanno inficiato il successo, con gli sviluppatori che ovviamente hanno provato a correre subito ai ripari, sebbene con ...