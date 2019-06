Donna scomparsa 20 anni fa a Vicenza E' stata uccisa e data in pasto ai maiali

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 21 giugno 2019) La seconda moglie dell'allevatore Valerio Sperotto, Virginia Mihai, era sparita nel 1999. I due si stavano separando. A vent'di distanza si riapre il caso grazie al ritrovamento di un'unghia all'interno di una porcilaia

MediasetTgcom24 : Donna scomparsa 20 anni fa, svolta: uccisa e data in pasto ai maiali #Vicenza - UnioneSarda : Donna scomparsa 20 anni fa a #Vicenza, svolta nelle indagini: 'Uccisa e data in pasto ai maiali' - isamiccoli52 : RT @MediasetTgcom24: Donna scomparsa 20 anni fa, svolta: uccisa e data in pasto ai maiali #Vicenza -