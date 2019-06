Calcio | Fernando Torres annuncia il suo ritiro dopo 18 anni di carriera

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019)ha deciso di dire “stop”.18di, infatti, l’attaccante spagnolo appende gli scarpini al chiodo, e non si tratta certo di un “addio” come tutti gli altri. Il nativo di Fuenlabrada, classe 1984, ha segnato una pagina importante delmoderno.l’esordio con la maglia dell’Atletico Madrid con il soprannome di “Baby face” vista anche la giovanissima età (16) ha totalizzato 214 presenze e 82 reti nella sua prima versione da Colchonero, quindi è passato al Liverpool con 65 gol in 102 presenze, prima delle sfortunate parentesi con Chelsea (110 partite e appena 20 gol) e Milan (10/1). Dal 2015 ritorno all’Atletico Madrid con 107 gettoni e 27 gol, che ha anticipato la trasferta giapponese al Sagan Tosu con 3 reti in 28 presenze. Il palmares dell’attaccante spagnolo è impressionante. ...

