Con Sniper Ghost Warrior Contracts | gli sviluppatori sperano di dare ai fan l' esperienza

Sniper Ghost Warrior Contracts si presenta in un teaser trailer : Sniper Ghost Warrior Contracts in attesa dell'E3 si mostra in un nuovo teaser trailer. Riportiamo il filmato di seguito preceduto dal comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli:Oggi, CI Games è felice di svelare il trailer di debutto di Sniper Ghost Warrior Contracts, l'ultimo gioco dell'acclamata serie sparatutto tattica. In arrivo su PC, PS4 e Xbox One alla fine di quest'anno, questo teaser porta i giocatori nelle aspre zone selvagge ...